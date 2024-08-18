В Израиле заявили о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС
По данным ЦАХАЛ, они были причастны к убийству.
Фото: Reuters / Hatem Khaled
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Два высокопоставленных члена палестинского движения ХАМАС были ликвидированы в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Их убили с помощью беспилотника, атаковавшего автомобиль погибших. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Как добавили в Армии обороны Израиля, палестинцы были причастны к убийству израильтянина. При этом один из них занимался производством самодельных взрывных устройств в террористических целях, второй был высокопоставленным военным чиновником ХАМАС.
Обострение на Ближнем Востоке продолжается с октября 2023 года, когда ХАМАС устроил массированный ракетный обстрел территорий Израиля, вошел в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. Ответные удары начались незамедлительно. Новому витку эскалации положил начало удар ЦАХАЛ по объектам «Хезболлы» в Бейруте 30 июля. Пострадали 68 человек. Затем был ликвидирован Фуад Шокр, а на следующий день в результате удара по Тегерану погибли Исмаил Хания и его телохранитель.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Хезболла» рассекретила свой ракетный объект и пригрозила ударом по Израилю.
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