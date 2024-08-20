Всего в списке — 149 единиц оборудования.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям направила Североатлантическому альянсу запрос о международной помощи. Киев просит предоставить технику, включая 70 пожарных машины и тралы. Документ опубликован на сайте НАТО.

«Чтобы иметь возможность быстро реагировать, спасать людей, ликвидировать последствия (включая разбор завалов и руин) и выполнять связанные с этим задачи, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) срочно нуждается в помощи», — говорится в нем.

В частности, Украина просит следующее оборудование, всего его насчитывается 149 единиц:

пожарная лестница высотой подъема более 35 метров (50 штук);

пожарная автоплатформа — транспортное средство грузоподъемностью более 30 метров (17 штук);

экскаватор на шасси грузовика с комплектом сменного навесного оборудования (17 штук);

специальный гусеничный экскаватор для аварийно-спасательных работ и разборки конструкций (10 штук);

тягач с тралом допустимой массой до 100 тонн для перевозки инженерного оборудования, тяжелых генераторов и другой техники (30 штук);

бронированные санитарные машины (25 штук).

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Следует отметить, что войска РФ наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны России сообщило о взятии Нью-Йорка в ДНР. В результате ликвидированы более 585 украинских боевиков.