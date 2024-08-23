Дети пьют из луж: сектор Газа оказался под угрозой критической нехватки воды

Людям приходится рисковать своими жизнями ради добычи ограниченного ресурса.

Жители сектора Газа страдают от критической нехватки питьевой воды из-за ударов по инфраструктуре Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники.

По информации телекомпании, перемещенные во временные лагеря жители Газы рассказывали о сточных водах, выливающихся на улицы. Более того, детям приходилось пить воду из луж, так как другой просто не было.

Ситуация усугубилась настолько, что люди решаются на опасные вылазки, подвергая себя риску попасть под обстрелы со стороны израильской армии. В разговоре с журналистами палестинцы также рассказали, что им приходиться буквально бороться за ограниченный ресурс прямо на общественных пунктах распределения.

Исследователь нидерландской миротворческой организации PAX Вим Звейнбург пояснил, что причина нехватки воды произошла из-за почти полностью уничтоженной инфраструктуры водоснабжения сектора Газа. При этом в регион сейчас пришла и экстремальная жара, что также накладывает отпечаток на проблемы с питьевой водой.

Ранее 5-tv.ru показал последствия удара ЦАХАЛ по школе в секторе Газа.