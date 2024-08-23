Дети пьют из луж: сектор Газа оказался под угрозой критической нехватки воды
CNN: люди в секторе Газа страдают от критической нехватки воды из-за атак ЦАХАЛ
Фото: Reuters / Dawoud Abu Alkas
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Людям приходится рисковать своими жизнями ради добычи ограниченного ресурса.
Жители сектора Газа страдают от критической нехватки питьевой воды из-за ударов по инфраструктуре Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники.
По информации телекомпании, перемещенные во временные лагеря жители Газы рассказывали о сточных водах, выливающихся на улицы. Более того, детям приходилось пить воду из луж, так как другой просто не было.
Ситуация усугубилась настолько, что люди решаются на опасные вылазки, подвергая себя риску попасть под обстрелы со стороны израильской армии. В разговоре с журналистами палестинцы также рассказали, что им приходиться буквально бороться за ограниченный ресурс прямо на общественных пунктах распределения.
Исследователь нидерландской миротворческой организации PAX Вим Звейнбург пояснил, что причина нехватки воды произошла из-за почти полностью уничтоженной инфраструктуры водоснабжения сектора Газа. При этом в регион сейчас пришла и экстремальная жара, что также накладывает отпечаток на проблемы с питьевой водой.
Ранее 5-tv.ru показал последствия удара ЦАХАЛ по школе в секторе Газа.
- 18 авг
- В Израиле заявили о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС
- 17 авг
- «Хезболла» рассекретила свой ракетный объект и пригрозила ударом по Израилю
- 14 авг
- «Пассивный наблюдатель»: США блокируют деэскалацию конфликта в секторе Газа
- 13 авг
- Исторические переговоры: Путин провел встречу с лидером Палестины
- 13 авг
- «Будет какая-то провокация»: решится ли Иран на атаку Израиля
- 12 авг
- Израиль пригрозил небывалым ударом Ирану и «Хезболле» в случае атаки на страну
- 10 авг
- США ждут от Израиля дополнительные сведения об ударе по школе в секторе Газа
- 10 авг
- «Люди молились»: очевидцы рассказали об ударе Израиля по школе в секторе Газа
- 10 авг
- Более 100 человек погибли в результате авиаудара Израиля по школе в Газе
- 9 авг
- На Ближнем Востоке начали готовиться к переговорам о прекращении огня в Газе
Читайте также
69%
0.31 101.61
-0.01
Нашли ошибку?