«В конце недели»: один из погибших заключенных в ИК-19 должен был уехать на СВО

Однако 23 августа он был убит в исправительной колонии в ходе захвата заложников.

Один из заключенных, погибших при захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области, должен был на этой неделе отправиться на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщила его мама в разговоре с 5-tv.ru.

«Он писал мне. Сказал: «Я заявление написал сразу же», а потом еще раз сказал, что... пойдет на СВО в конце этой недели или в начале следующей», — уточнила родственница.

По словам женщины, ее сын несколько раз подписывал контракт с Министерством обороны. При этом, мать не знает, почему его все никак не отправляли на фронт. Буквально на днях он уже точно должен был уехать, но 23 августа трагически погиб в ходе захвата заложников в колонии.

Погибший заключенный был мобилизован на СВО в сентябре 2022 года. Позже он получил ранение и лечился в госпитале, но так и не вернулся в часть. В мае этого года мужчина получил срок — пять лет лишения свободы. Две недели назад он рассказал своим родственникам, что подписал контракт с Министерством обороны РФ, чтобы вернуться на спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что следствие ищет возможных сообщников в захвате заложников в ИК-19 под Волгоградом.