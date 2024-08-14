СМИ узнали об ордере на арест украинца по делу о подрыве «Северных потоков»

Tagesschau: в Германии выдали ордер на арест украинца, причастного к подрывам СП
Фото: www.globallookpress.com / Danish Defence
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Предполагается, что подозреваемый находился в Польше, но ему удалось скрыться.
Генеральная прокуратура Германии в начале лета 2024 года выдала ордер на арест первого подозреваемого после расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Фигурантом дела оказался гражданин Украины Владимир З. Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на расследование, проведенное немецкими изданиями ARD, SZ и Die Zeit.
Германия продолжила разбирательство по подозрению в «намерении проведения взрыва» и «неконституционном саботаже», хотя Швеция и Дания уже прекратили расследование. По данным генпрокуратуры ФРГ, украинец Владимир З. находился в июне в Польше, проживал к западу от Варшавы. Тогда прокуратура ФРГ обратилась к польским властям с европейским орденом на арест. Однако Варшава не стала арестовывать украинца, и недавно мужчина скрылся.
В причастности к организации взрывов на газопроводах подозреваются еще двое граждан Украины, в их числе есть женщина. По данным следствия, они могли быть водолазами, которые прикрепили взрывчатку к трубопроводам.
Указывается, что информация о других подозреваемых основывается на данных иностранной разведки. В ходе предыдущих расследований было выявлено, что украинцы якобы путешествовали по Балтийскому морю в сентябре 2022 года на немецкой парусной яхте «Андромеда».
Теракты на «Северных потоках»
«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.
В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.
В феврале Дания остановила расследования взрывов на СП. Местная полиция заявила, что для возбуждения уголовного дела оснований не нашлось.
В июле Швеция прекратила расследование дела о взрывах на газопроводах. Местные следователи заключили, что не могут предъявить кому-либо обвинение. Подробностей о результатах расследования опубликовано не было.
В начале апреля Генпрокуратура России направила запросы США, Германии, Франции и Кипру о возможной причастности иностранных служб к совершенным на российских территориях терактах, а также диверсиях на нитях газопровода «Северный поток». В июне Россия направила дополнительные запросы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что всплыли сенсационные данные о подрыве «Северных потоков». Немецкие следователи нашли новые доказательства причастности Киева к теракту.
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