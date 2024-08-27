Тропический ливень в Сочи затопил центр города и федеральную трассу

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Стихия застала город и его жителей врасплох.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Погода

А Сочи приходит в себя после мощнейшего тропического шторма. Он прокатился по городу накануне вечером. Залповый ливень за несколько минут подтопил дворы и дороги. Под воду ушел участок федеральной трассы. В некоторых местах вода проникла на первые этажи зданий. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат передает из курортной столицы.

О надвигающимся на Сочи шторме трубили с конца прошлой недели, но стихия все равно застала людей врасплох. Кого-то на дороге, кого-то на променаде — он превратился в преодоление брода. Внезапный апокалипсис едва не парализовал отрезок федеральной трассы. Там, где несется поток воды, на самом деле — дорога.

Больше всего непогода доставила неудобств, конечно же, автомобилистам, особенно в местах с перекрестками, где соединяются два течения. Здесь образовались небольшие заторы, но автомобили хотя бы едут, а вот пешеходам пройти по этим лестницам очень сложно и, наверное, даже опасно.

Владельцы бизнеса встали на защиту своих магазинов со швабрами и ведрами в руках.

На улицах — десятки подтопленных машин. В основном тех, кто рискнул проехать, но не сумел. Хотя, досталось и припаркованным легковушкам.

Просто затопленные машины — это еще полбеды. Вот некоторые из них заблокированы грудой камней — это все куски асфальта. Мощным потоком дорожное покрытие буквально взорвало изнутри.

Ливневки не справляются. Даже когда с неба перестало лить, вода в некоторых районах осталась.

В некоторых дворах жилых домов образовались озера, иначе их не назвать. Низменность — вода никуда не уходит. На счастье местным жителям дождь прекратился и уровень остановился на подступах к подъездам. Но так повезло не всем. В некоторые частные дома вода все-таки прорвалась.

А это кадры из городской больницы. Спасатели помогли больным подняться на верхние этажи. Пострадавших среди пациентов нет.

Вот через это место река вышла из берегов. Бурный поток направился в окна и частично подтопил цокольный этаж городской больницы. Сейчас воду оттуда откачивают сотрудники МЧС.

«27-го числа выпало большое количество осадков, которое превысило 100 мм за два часа, ситуация контролируемая, все аварийно-спасательные формирования на месте и выполняют задачу по предназначению», — доложил Дмитрий Зенцов, начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи.

Больше всего сейчас пугает подъем уровня рек. Участок в районе, который сильнее других пострадал от ливня. Это набережная и ее продолжает затапливать, причем уровень воды в реке намного выше, чем уровень воды на набережной. Смотрите, насколько сильное течение. Там глубина — уже около пяти метров.

Впрочем, и местные жители, и туристы надеются на лучшее. В большинстве мест вода ушла так же быстро как пришла и, судя по прогнозам синоптиков, это был последний удар стихии по Сочи этим летом.

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