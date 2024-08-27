Гросси заявил об опасности ядерного инцидента в районе Курской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ находится в Курскую область с рабочим визитом.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru
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В районе Курской атомной электростанции (АЭС) возникла опасность ядерного инцидента. Такое заявление сделал гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
В начале пресс-конференции по итогам посещения Курской АЭС Гросси поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение на станцию.
«Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента», — сказал он журналистам.
При этом Гросси отметил, что станция пока работает «близко к нормальным условиям». Однако если на нее будет оказываться «какое-либо воздействие», то последствия будут очень серьезными.
Кроме того, Гросси сообщили об атаках украинских дронов и показали обломки некоторых из них, а также следы повреждений. Помимо этих ударов в центре внимания, подчеркнул глава МАГАТЭ, находится наличие боевых действий недалеко от АЭС.
Как объяснил гендиректор агентства, особенность Курской атомной электростанции заключается в том, что эксплуатируемый на ней реактор большой мощности канальный (РБМК) без защитной оболочки не имеет аналогов в мире.
«Он находится в уязвимом месте, в жилом здании. Тот факт, что я здесь нахожусь — это исключительно серьезное отношение к тому, чтобы прекратить удары по Курской АЭС», — заявил Гросси.
Гросси на Курской АЭС
Сегодня по приглашению президента РФ Владимира Путина на Курскую АЭС прибыл глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он оценивает степень последствий атаки дрона-камикадзе ВСУ, который 22 августа пытался влететь на территорию станции. Дрон сбили, он упал недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива.
В Курчатов вместе с Гросси прибыли десятки журналистов, в том числе иностранных изданий: это британские, французские, арабские и китайские средства массовой информации. Сейчас они находятся в городе.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.
Ранее 5-tv.ru писал, что атакой на Курскую область Украина пересекла «красные линии».
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