Наступление на приграничный российский регион поставило киевский режим в положение, которым остались недовольны в Вашингтоне.

Начав наступление на Курскую область, Украина пересекла «красные линии» не только России, но и США. Об этом пишет Financial Times.

По мнению журналистов издания, в Вашингтоне не хотели переноса боевых действий на нашу территорию, опасаясь, что это может привести к прямому столкновению между Америкой и Россией. Но украинцы якобы взяли пример с Израиля и организовали атаку без одобрения Штатов, рассчитывая получить его задним числом, в случае успеха.

Стоит, однако, понимать, что это — лишь гипотеза газеты. Кроме того, через влиятельные СМИ американцы могут пытаться снять с себя ответственность за неудачную «курскую авантюру». Ранее многие эксперты говорили, что Киев никогда не осмелился бы на подобное без прямого одобрения зарубежных кураторов.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.