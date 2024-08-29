Пусть скажет правду: лидер партии «Патриоты» Филиппо требует дать Дурову слово

Политик настаивает, чтобы предпринимателю позволили дать поговорить с журналистами.

Сооснователю Telegram Павлу Дурову должны разрешить дать интервью. Об этом написал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсетях.

«Позвольте Павлу Дурову дать большое интервью, чтобы он рассказал всю правду о Макроне, чтобы Дуров уничтожил его, а потом дайте ему сбежать!» — предложил политик.

Задержание Дурова

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя. Позднее прокуратура Парижа выдвинула официальное обвинение предпринимателю. Оно состоит из шести пунктов и включает, в числе прочего, соучастие в преступлениях, таких как предоставление незаконных программ или данных для атак на автоматизированные системы, распространение детской порнографии, незаконный оборот наркотиков, организованное мошенничество.

Дуров был взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции. Кроме того, предприниматель обязан внести залог в размере пяти миллионов евро и являться в полицию два раза в неделю.

Ранее 5-tv.ru писал, в чем обвиняют Павла Дурова.