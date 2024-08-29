Шпион раскрыт: среди ближайшего окружения Дурова мог быть агент иностранной разведки

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 75 0

Daily Mail: Дурова сдала полиции его предполагаемая девушка Вавилова

Шпион раскрыт: среди ближайшего окружения Дурова мог быть агент иностранной разведки

Фото: www.globallookpress.com / Hannes P Albert

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Тема:
Задержание Дурова во Франции

Британская пресса указывает на причастность «Моссада» к делу Дурова.

Юлия Вавилова, предполагаемая девушка сооснователя Telegram Павла Дурова, которая, вероятно, находилась вместе с ним во время задержания в аэропорту Ле-Бурже, может быть агентом израильской разведки «Моссад». Об этом написали Daily Mail.

Издание строит догадки, что именно она могла сдать Дурова правоохранителям Франции, поделившись геолокацией в соцсетях. Якобы Вавилова помогла полиции узнать точную дату и время прилета предпринимателя.

вввЮлия Вавилова. Фото: Telegram / Vavia’s ти / julivavilovaa

Задержание Дурова

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя.

Позднее прокуратура Парижа выдвинула официальное обвинение предпринимателю. Оно состоит из шести пунктов и включает, в числе прочего, соучастие в преступлениях, таких как предоставление незаконных программ или данных для атак на автоматизированные системы, распространение детской порнографии, незаконный оборот наркотиков, организованное мошенничество.

Дуров был взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции. Кроме того, предприниматель обязан внести залог в размере пяти миллионов евро и являться в полицию два раза в неделю.

По последней информации, Дуров покинул здание суда на частном автомобиле. Видео его отъезда ранее публиковал 5-tv.ru.

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