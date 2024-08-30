«Противник устал»: российские «Грады» сорвали крупную ротацию ВСУ под Купянском

Неудивительно, что артиллерийская техника ВС РФ становится приоритетной целью для украинских боевиков.

Много неприятностей подразделениям ВСУ доставляет российская реактивная артиллерия. Расчеты боевых машин «Град» бьют по площадям, накрывая живую силу и технику врага и срывая попытки ротации и подвоза боеприпасов.

Неудивительно, что техника часто становится приоритетной целью для противника. Но реактивщики профессионально действуют даже в этих суровых условиях. В этом убедился корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Под оглушительный рев детектора пешком двигаемся по полям. До линии фронта далеко, но в небе все равно много вражеских дронов, как разведчиков, так и «камикадзе».

То, что наши «Грады», «Ураганы» и другая артиллерия — это одна из любимых целей ВСУ, за которой они охотятся постоянно, известно уже давно. По машине это видно наглядно: она неоднократно попадала под обстрел. Осколок пробил капот. Пробито лобовое стекло. Судя по всему, «Град» подвергся атаке FPV-дрона. Еще один коптер прилетел в противодронную сетку.

Реактивщиков 27-й мотострелковой бригады первой гвардейской танковой армии все эти прилеты не напугали, скорее разозлили. Работать надо, говорят. Каждый день, по пять-шесть раз, сначала быстрая зарядка машины, а затем полным ходом на огневую.

Три пристрелочных — уже традиция. Разведке важно понимать, достает ли орудие до цели. Если все успешно — «Град» работает дальше. Украинские боевики находятся под плотным огнем. Установка бьет по оставшимся путям снабжения, по которым ВСУ перебрасывают резервы, и главная задача — их от этих путей отрезать.

Дальше снова надо зарядить орудие. Целей много и некоторые из них — нестандартные. Боевики, чтобы не терять технику, начали использовать довольно циничный способ перевозки боеприпасов.

«Они, бывает, на скорой машине перевозят боеприпасы на свои огневые. Выявляет разведка. Мы выкатываемся, отрабатываем. И уже, соответственно, после этого нам скидывают данные, что подбили», — говорит командир взвода с позывным «Каспий».

Точных попаданий много. Каждый день около десятка уничтоженных боевиков.

«Противник устает. Резервов мало, видимо, у них. Не скажу то, что легко. Лучше, чем было. Противник устал», — говорит старшина реактивной артиллерийской батареи с позывным «Австралиец».

У реактивщиков в последнее время появился настоящий азарт. Недавно этому расчету удалось сорвать крупную ротацию под Купянском. За что каждого представили к государственным наградам.