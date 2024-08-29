Танк ВСУ был уничтожен российскими артиллеристами. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как танк ВСУ был уничтожен российскими артиллеристами
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Расчет гаубицы «Мста-Б» нанес удар по боевой машине противника на Ореховском направлении Запорожской области.
Российские артиллеристы из расчета буксируемой гаубицы «Мста-Б» уничтожили танк ВСУ в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
«Танк противника выдвинулся на огневую позицию, чтобы нанести удар по российским подразделениям, наш БПЛА его обнаружил. То есть выкатываются, отрабатывают и сразу прячутся. Как только мы их обнаруживаем, сразу же непосредственно идет уничтожение противника», — рассказал командир взвода с позывным «Амур».
На счету данного расчета — несколько уничтоженных гаубиц М777 американского производства, а также множество других орудий артиллерии, танков и бронемашин ВСУ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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