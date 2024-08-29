«Это наши»: пленный боевик раскрыл, какая бригада ВСУ могла убить военкора Еремина

Корреспондент «Известий» погиб в зоне СВО 19 апреля.

К гибели военкора «Известий» Семена Еремина могут быть причастны боевики 15-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военнопленный из рядов ВСУ Роберт Погорелов в беседе с ТАСС.

«Это могли быть наши предшественники — 15-й батальон, они тогда стояли. Это батальон той же самой нашей 58-й бригады», — сказал он.

Погорелов добавил, что это были регулярные войска Украины. В зоне их ответственности весной 2024 года была та территория, где погиб Еремин.

Военкор «Известий» Семен Еремин погиб 19 апреля в зоне спецоперации во время подготовки репортажа. Съемочную группу атаковал украинский беспилотник. Семен скончался от полученных ранений. Ему было 42 года.

Журналиста похоронили на Троекуровском кладбище. Президент России Владимир Путин наградил Семена Еремина Орденом Мужества посмертно.

Мурал с портретом военкора «Известий» Еремина откроется 7 сентября в Балашихе. Его выполнит местный художник Сергей Юраков. Он изобразит Еремина с наградами — медалью ордена за заслуги перед Отечеством II степени и орденом Мужества.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Совфеде назвали расплывчатым ответ ОБСЕ на призыв осудить убийство военкора Еремина. Организация, по всей видимости, намерена бездействовать в отношении Украины.