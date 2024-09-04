Российские войска взяли под огневой контроль трассу, связывающую стратегически важные пункты на линии боевого соприкосновения.

Силы группировки «Центр», которые продвигаются к Красноармейску (украинское название города — Покровск), освободили село Карловка, расширив плацдарм для наступления на важный логистический центр боевиков.

На еще одном участке наши войска взяли под контроль Пречистовку. Также стали известны детали битвы за еще один населенный пункт — Константиновку. Это село подразделения «Южной» группировки полностью зачистили от противника, а расположено оно между Угледаром и Курахово — двумя городами Донбасса, которые ВСУ превратили в мощные укрепрайоны.

С освобождением Константиновки наши войска взяли под огневой контроль трассу, связывающую эти стратегически важные пункты. Подробности сражения — в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Исторический момент: двое наших бойцов водружают над разрушенным зданием в освобожденной Константиновке российский триколор.

Чтобы освободить поселок, артиллерия и операторы БПЛА расчищали путь штурмовикам. Наши бойцы, несмотря на вражеский огонь, продвигались вглубь, будто вгрызаясь в землю. Константиновку враг за эти годы превратил в сплошной укрепрайон.

«Мы являемся „глазами“, обнаруживаем вражеские БПЛА разные — „Мавики“, „Бабы Яги“, всех видов. Как-то пытаемся на них воздействовать, чтобы меньше на парней обращали внимание, мешаем, тараним», — говорит командир взвода БПЛА «Южной» группировки войск ВС РФ с позывным «Сухой».

Продвижение наших войск поддерживали и танкисты «Южной» группировки. Бойцы вели огонь как с закрытых позиций, так и прямой наводкой, максимально близко приближались к противнику.

«Тралили дороги, вели огонь по лесополосам и на подъезде Константиновке. Довозили пехоту, чтобы они высаживались, штурмили их укрепрайоны», — говорит военнослужащий «Южной» группировки войск ВС РФ с позывным «Механник».

На окраинах еще недавно шли ожесточенные бои. Украинские неонацисты пытались удержать населенный пункт, подтягивали технику и резервы, но преимущество было на нашей стороне.

«Инструктаж идет штурмовиков в плане, когда идет огневое воздействие, чтобы приблизительно уже определяли, где артиллерия сидит. То есть каждый уже умеет читать полетную у мины, соответственно, выход, прилет уже сообщает нашим», — говорит военнослужащий штурмового отряда «Южной» группировки войск ВС РФ с позывным «Комар».

Наши подразделения уже закрепляются в Константиновке и готовят плацдарм для дальнейшего уверенного продвижения. Перерезана дорога, по которой снабжалась группировка ВСУ под Угледаром.

Российские войска уже на окраинах города. Взятие этого населенного пункта, а так же Константиновки, выравнивает линию обороны и открывает путь на Курахово.