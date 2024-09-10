Такого не было 75 лет! В Москве спрогнозировали самый теплый день сентября

|
Евгения Романова
Евгения Романова 129 0

Синоптик Леус: 10 сентября в Москве станет самым теплым за последние 75 лет

Такого не было 75 лет! В Москве спрогнозировали самый теплый день сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Всю неделю в столице и области прогнозируется почти июльская температура воздуха.

Погоду в Москве и области продолжает формировать западная периферия обширного антициклона. Такие условия сделают вторник, 10 сентября, самым теплым днем за последние 75 лет. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с ТАСС.

«В Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков, максимальная температура воздуха в Москве — 26-28 градусов, по области — 24-29. С такими температурами сегодняшний день станет самым теплым среди всех десяток сентября за последние 75 лет», — сказал он.

Леус также уточнил, что сегодня будет ветер юго-восточных направлений с порывами от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составит 748 миллиметров ртутного столба.

В свою очередь, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, что бабье лето в Москве и Подмосковье начнется в октябре. По его словам, всю неделю до 15 августа осадков не ожидается, температура ночью составит от плюс 11 до плюс 16 градусов, а днем — 22-27 градусов тепла. Это, подчеркнул Шувалов, «почти июльская температура».

Причем, аномально теплая погода держится почти во всей средней полосе и на севере — от Архангельска до Туапсе. Данный антициклон достигает огромнейших размеров.

Как объяснил Шувалов, на всю России есть только два атмосферных вихря: антициклон в европейской части, влияющий на погоду на Урале и в Западной Сибири, а также циклон на Дальнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько еще продержится жара в Москве. В частности, синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что температура в столице до 15 сентября будет выше нормы. Прогнозируется потепление и в ночное время.

Тема:
Погода
10 сент
«Самое жаркое лето за всю историю»: синоптик об особенностях минувшего сезона
10 сент
Вымирание скота и наводнения: ученые предупредили об усилении климатических катаклизмов
9 сент
«Суперкомфортная» погода: сколько еще продержится жара в Москве
3 сент
Лето продолжается: какая погода будет в Москве в начале сентября
31 авг
Дерево упало на мужчину в парке на Крестовском острове Санкт-Петербурга
28 авг
Смертельно опасно: кому врачи запрещают находиться на жаре
28 авг
Внезапная магнитная буря накрыла Землю: как выжить в этот период
27 авг
Рекорд тысячелетия: какой будет погода в Москве 1 сентября
27 авг
Разряд в миллиард вольт: возможно ли выжить после удара молнией
27 авг
Тропический ливень в Сочи затопил центр города и федеральную трассу
+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
91.11
0.72 100.50
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:06
«Русский метод»: в Венгрии раскрыли секрет резкого похудении Виктора Орбана
22:46
Жителя Петербурга обвинили в убийстве дочери
22:26
«Кровь фальшивая»: Егор Крид обманул фанатов
22:06
Жильцов пострадавшего от удара беспилотника дома в Раменском пустили в квартиры
21:46
Океан-2024: в России проходят масштабные учения ВМФ
21:26
«Я найду каждого из вас»: Крид опубликовал видео с разбитым в кровь лицом

Сейчас читают

Врачи перечислили полезные свойства созревающего в сентябре природного лекарства
«Так тупо сейчас умереть»: почему Юлия Пересильд думала о смерти во время съемок
Туриченко из «Иванушек» прокомментировал слухи об уходе из группы
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака