Кандидаты в президенты впервые встретились лицом к лицу.

Кандидат от Демократической партии США Камала Харрис схлестнулась в предвыборных дебатах с республиканцем Дональдом Трампом. Кандидаты в президенты уже успели наговорить друг другу немало неприятного.

Так, Трамп обвинил Харрис, что за минувшие четыре года она «выбросила в окно» все свои политические взгляды и теперь копирует его платформу. Кроме того, он назвал оппонентку марксистом.

«Она марксист, все знают, что она марксист», — заявил он.

В какой-то момент Харрис попыталась перебить Трампа, но он не дал ей этого сделать.

«Она была помешана на финансировании полиции в Миннесоте», — твердил Трамп.

Когда Харрис все же удалось взять слово, она заявила, что Трамп нанес самый серьезный удар по демократии США со времен Гражданской войны. Также по мнению демократки, ее оппонент способствовал началу торговых войн.

«Трамп оставил после себя худший уровень безработицы со времен Великой депрессии. Трамп оставил нам тяжелейшую за сто лет эпидемию в сфере общественного здравоохранения. Он оставил нам самую серьезную атаку на демократию со времен Гражданской войны. Мы разгребали беспорядок, оставшийся от Дональда Трампа», — сказала она.

В результате, по мнению Харрис, возник торговый дефицит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как кандидат от Демократической партии США Камала Харрис относится к главе киевского режима Владимиру Зеленскому.