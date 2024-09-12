На передовой: наши войска теснят неприятеля в районе Часова Яра

Российские войска сегодня активно наступают и в районе Часова Яра. Накануне появились новости об освобождении села Григоровка. Продвижению наших бойцов способствует слаженная работа Южной группировки. Одной из главных угроз на этом направлении остаются вражеские дроны. О том, как бойцы отряда «Тигр» ведут борьбу с беспилотниками — в репортаже корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Дрон ВСУ взрывается едва не достигнув цели. Кто-то скажет чудо, кто-то — мастерство. Но боец «Люцик» навсегда запомнит свою первую поездку на передовую.

«В машине оказался человек, у которого был боевой опыт, он был рядом со мной и подсказывал, как мне себя вести. И он сбил эту птичку, когда она летела в лобовое стекло. Он камикадзе этого сбил и она упала практически в нескольких метрах под правым колесом», — говорит боец ДРО «Тигр» с позывным «Люцик».

Это цена поездок по дорогам часов-ярского направления. На крыше авто отряда «Тигр» — купол радиоэлектронной борьбы, а значит — плюс 30% к нашей безопасности.

«На самом деле проверенная штука, несколько раз нас спасала. Ты его видишь прям, как он на расстоянии 20-30 метров его уводит в сторону», — говорит боец отряда с позывным «Масяня».

Из кузова пикапа дроны врага заметнее. Бойцы Южной группировки войск добровольческого корпуса Макар и Рамазан контролируют небо.

Едем сейчас с парнями из «тигров» на часов-ярское направление. И у нас в руках — охотничье оружие. Все потому что одна из угроз по пути — это, конечно, дроны. Поэтому всегда бойцы начеку, даже в, казалось бы, спокойной обстановке. Но здесь спокойной обстановки, к сожалению, не бывает.

Прилет за пригорком, наши отработали по позициям ВСУ. Мимо проносится мотоцикл бойцов — оптимальная техника для перемещения по передовой, нам же приходится идти пешком.

«Вот висит обезвреженная растяжка. Сейчас ставят на уровне головы. То есть не только под ноги нужно смотреть, но и вокруг. Оторвет голову — уже не спастись», — доходчиво объясняет боец ДРО «Тигр» с позывным «Коновал».

Артиллеристы срывают маскировочный покров с гаубицы, готовят 122-мм снаряды и наводят ствол орудия на цель.

Даже посреди всего этого ада можно увидеть цветы - жизнь присутствует и на передовой. Сейчас будет работать пушка Д-30, это такое... снайперское артиллерийское орудие.

Это направление сложное, но нашей армии удается развивать тактические успехи. Накануне на северном фланге города было освобождено село Григоровка. Движение российских войск продолжается.