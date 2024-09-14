Более 300 боевиков и 15 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 75 0

МО: за минувшие сутки ВСУ потеряли более 300 боевиков в Курской области

Более 300 боевиков и 15 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Тема:
Курская область Спецоперация

На это направлении пятеро украинских националистов были взяты в плен.

Российские силы продолжают операцию по вытеснению боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области. О последних успехах армии России сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

За минувшие сутки российские силы отразили пять контратак противника в районе населенных пунктов Марьевка, Любимовка, Обуховка и Русская Конапелька. Помимо этого, ВС РФ сорвали сами попытки ВСУ атаковать вблизи сел Обуховка и Борки.

Украинские боевики предприняли пять безуспешных попыток прорвать российскую границу в районах Новый Путь, Медвежье и Веселое.

Российские силы также нанесли ряд успешных ударов по сосредоточению техники и живой силы ВСУ как в самой Курской области, так и в приграничной ей Сумской.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, бронетранспортер и 12 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, инженерная машина разграждения и пять автомобилей. Пять военнослужащих ВСУ взято в плен», — подытожили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва вернула из украинского плена 103 российских бойцов, которых ВСУ захватили в Курской области.

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