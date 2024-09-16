Росгвардия ликвидировала украинскую ДРГ в Курской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Российские силовики работают на месте совместно с другими ведомствами.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; Пресс-служба Росгвардии; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Спецоперация

Силовики Росгвардии ликвидировали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Украины в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказал сотрудник Росгвардии Альберт, силовики выполняют задачу совместно с другими ведомствами. В частности, росгвардейцы выезжают в лесополосы для обнаружения ДРГ, на блокпосты, проводят адресные мероприятия, например, для проверки какого-либо лица и в случае необходимости его задержания.

Сегодня Росгвардии поступила задача по определенным координатам: в Курскую область зашла ДРГ. На месте силовики подняли разведывательный дрон, но ничего не нашли. Затем поступила информация об украинских боевиках в ближайшем населенном пункте. По предоставленным координатам российская группа выдвинулась туда. На месте снова была задействована «птичка».

«В процессе сообщили наши коллеги <…>, что группа была обнаружена и ликвидирована», — рассказал Альберт.

Кроме того, сотрудники Росгвардии в ходе работы спрашивают у мирных жителей в Курской области, есть ли все необходимое.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС России освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области.

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