Армия России освободила два населенных пункта в Курской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

ВС России освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области

Армия России освободила два населенных пункта в Курской области

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Тема:
Курская область Спецоперация

За сутки войска ликвидировали более 350 украинских боевиков.

Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области в ходе отражения попытки вторжения Вооруженных сил Украины на территорию РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Север“, продолжая наступательные действия, освободили населенные пункты Успеновка и Борки», — говорится в сообщении.

Вместе с тем российские войска нанесли поражение противнику в районах Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Плехово и Покровского. Отражены пять контратак ВСУ в направлении Бяхово, Большой Обуховки, Викторовки, Любимовки и Малой Локни. В результате ВС РФ ликвидировали до 40 боевиков, а также уничтожили четыре боевые бронированные машины (ББМ).

ВСУ также пытались три раза прорваться через границу России в направлении населенных пунктов Краснооктябрьский, Веселое и Медвежье. Однако российские войска помещали им, в результате ликвидировано до 50 боевиков и техника противника. 

Армия РФ поразила скопления живой силы в населенных пунктах Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Кругленькое, Малая Локня, Мартыновка, Николо-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Правда, Русское Поречное и Южный.

Кроме того, удары по районам сосредоточения ВСУ наносились в Сумской области, а именно в таких населенных пунктах: Бондаревщина, Беловоды, Искрисковщина, Мазевка, Новая Слобода, Ободы, Речки, Руднево, Рыжовка, Павловка, Хотень, Эсмань и Юнаковка.

«За сутки потери ВСУ составили более 350-ти военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка и 11 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, три миномета, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна М270 MLRS производства США, и восемь автомобилей», — сообщили в МО.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что спецназ Росгвардии прочесывает леса в приграничных районах Курской области. Там могут скрываться диверсионно-разведывательные группы противника.

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