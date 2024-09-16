«Никто не пытается»: Маск неудачно «пошутил» об отсутствии покушения на Харрис

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Маск удалил свой пост, в котором пошутил об отсутствии покушения на Харрис

«Никто не пытается»: Маск неудачно «пошутил» об отсутствии покушения на Харрис

Фото: ТАСС / MADE NAGI

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Тема:
Покушение на Трампа Выборы президента США 2024

Политики США не оценили юмор миллиардера.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск удалил раскритикованный пост об отсутствии покушения на кандидата в президенты США Камалу Харрис. Он заявил, что это была «шутка». Об этом сообщает издание The Hill.

После того, как на кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа было совершенно повторное покушение, Илон Маск опубликовал пост на странице в соцсети X. Он написал: «И никто даже не пытается убить Камалу». А потом удалил, завив, что это была «шутка».

Многие не оценили юмор Маска. И его слова вызвали резкое осуждение со стороны политиков. Некоторые стали призывать, чтобы правительство относилось к нему как к остальным людям, вне зависимости от того, что он богатый.

Повторное покушение на Дональда Трампа случилось на поле для гольфа в нескольких километрах от его поместья в штате Флорида. Нападение пресек агент Секретной службы США, заметивший оружие в руках неизвестного. Он несколько раз выстрелил в вооруженного мужчину, после чего политика доставили в безопасное место. Подозреваемый вскоре был задержан и арестован сотрудниками офиса местного шерифа на шоссе при попытке к бегству.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Илон Маск иронично прокомментировал политику Джо Байдена.

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