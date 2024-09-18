Минобороны сообщило о поражении объектов энергетики Украины

Российские силы нанесли удары по энергетическим объектам, которые обеспечивали деятельность военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в рамках ежедневного брифинга Минобороны России.

Уточняется, что ВС РФ удалось ликвидировать аэродромную инфраструктуру противника и нанести удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в 138 районах.

Помимо этого, российские силы противовоздушной обороны за стуки сбили 13 реактивных снарядов HIMARS производства США и 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град».