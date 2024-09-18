Минобороны сообщило о поражении объектов энергетики Украины
Согласно данным ведомства, была ликвидирована аэродромная инфраструктура ВСУ.
Фото: www.globallookpress.com / Mahamad Kazmooz
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Российские силы нанесли удары по энергетическим объектам, которые обеспечивали деятельность военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в рамках ежедневного брифинга Минобороны России.
Уточняется, что ВС РФ удалось ликвидировать аэродромную инфраструктуру противника и нанести удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в 138 районах.
Помимо этого, российские силы противовоздушной обороны за стуки сбили 13 реактивных снарядов HIMARS производства США и 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град».
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