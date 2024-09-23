Бабьего лета не будет? Какой будет погода в Москве в ближайшие дни

Синоптик Шувалов: потепление в Москве ожидается уже на этой неделе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жители столицы уже столкнулись с первыми заморозками.
Температура в Москве начнет приходить в норму уже с 24 сентября после резкого похолодания. Об этом NEWS.ru рассказал синоптик Александр Шувалов.
«Начиная со вторника, температура потихонечку, точнее, погода будет приходить в себя после резкого похолодания, которое будет весьма заметно и хорошо чувствоваться», — заявил специалист.
Шувалов добавил, что ожидается именно постепенное повышение температуры. Согласно прогнозам синоптика, уже к концу недели днем будет 17-19 градусов. Среди прочего, сменится и направление ветра: с северо-западного на юго-восточный, в итоге погода «более-менее придет в себя».
До этого, 12 сентября, минимальная температура воздуха ночью в Москве составила более 16 градусов. Такая теплая погода в столице в ночное время зафиксирована впервые с 1948 года. Причем вскоре после этого температура стала стремительно понижаться — вплоть до заморозков.
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