Настоящая осень уже рядом: на следующей неделе москвичей ожидают холода

Синоптик Шувалов: на неделе вероятны заморозки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Конец сентября станет очень холодным.
Жители и гости столицы столкнутся с похолоданием на следующей неделе. Так в беседе с MK.RU сообщает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
В сентябре в разгар дня термометры показывают +27, что приводит граждан в замешательство, но теплая аномалия подходит к концу. «Столичная» осень. С воскресенья обещают заморозки.
«Заморозки, на мой взгляд, будут после первого очень холодного дня, а им станет воскресенье 22 сентября. Днем — уже +13…+15°, и в ночь с воскресенья на понедельник по области заморозки очень и очень вероятны. И ночь с понедельника на вторник тоже может принести заморозки, но они будут по области и локально», — заявил Шувалов.
Отмечается, что после самого холодного дня сентября в столице улучшения погоды можно не ожидать. Все вернется к сентябрьским нормам — днем +13, +15 градусов, а ночью от 0 до +2 градусов.
«Начиная со вторника, ожидается постепенное повышение температуры за счет дневного прогрева и отсутствия потока новых холодных воздушных масс. Потихоньку температура будет подниматься, и ко второй половине следующей недели... приблизится к +17…+19°. Ночная температура при этом будет по-прежнему не слишком высокой, порядка 3-8 градусов выше нуля. Но, к сожалению, осадков у нас не будет практически до конца следующей недели, а в осенней засухе нет ничего хорошего: она несет гибель некоторым видам растений, грозит неурожаем», — рассказал синоптик.
Ранее 5-tv.ru писал, что Москва после самой теплой ночи прогрелась до +29 градусов. Такой жары не было 115 лет.
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