Погода бывает обманчивой: что делать, чтобы не заболеть осенью

Терапевт Ярцева: лучше выспаться и одеваться по погоде, чтобы не заболеть осенью
Фото: 5-tv.ru
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Терапевт поделилась простыми правилами, которые помогут сохранить ваше здоровье.
В осеннее время важно как следует высыпаться и одеваться по погоде, чтобы не простудиться. Об этом заявила врач-терапевт Ирина Ярцева для Газета.ру.
По ее словам, при отсутствии сна в достаточном количестве сильно снижаются защитные функции организма. Из-за этого человек может заболеть ОРВИ.
Терапевт отметила, что в такой период солнце может быть очень обманчивым, поэтому так важно следить за погодой. При этом опасность кроется не только в холодном воздухе: если вы оденетесь слишком тепло, то вспотеете. Это, в свою очередь, также может привести к простуде.
«Также желательно проветривать помещения. Сейчас сотрудники вернулись из разных мест, и важно, чтобы была проветриваемость. У нас очень часто в опенспейсах или даже в обычных кабинетах много людей сидит здесь. Нужно создавать проветриваемость воздуха», — сказала она.
Эксперт добавила, что один лишь чай с лимоном или имбирем не смогут обезопасить вас от простуды.
Ранее 5-tv.ru писал, как оставаться здоровыми и энергичными осенью. Смена сезона и погодных условий может плохо сказаться на самочувствии. Чтобы этого избежать, стоит придерживаться нескольких правил.
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