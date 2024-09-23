Крыс обнаружили на производстве пельменей под Красноярском, где отравилась семья
Предприятию еще в 2019 году было предписано Роспотребнадзором устранить нарушения.
Фото: www.globallookpress.com/Cfoto
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На производстве пельменей, после употребления которых отравилась многодетная семья в Красноярском крае, обнаружили крыс. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на источник.
По данным агентства, при проверке Роспотребнадзора на производстве ООО «Фабрика полуфабрикатов «ВДОВОЛЬ», помимо крыс, обнаружились муравьи и дрозофилы. Также выяснилось, что емкости для мяса и теста мылись раствором с превышенным содержанием хлора, а некоторое оборудование имело на себе ржавчину.
Проверка предприятия проходила еще 2019 году и выявила пять нарушений санитарных норм. Фабрике был выписан административный протокол и предписано устранить нарушения.
О трагедии в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края, где отравилась семья с четырьмя несовершеннолетними детьми, стало известно 21 сентября. В этот день около 11 часов утра все члены семьи почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления. В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в тот же день. Их родных в тяжелом состоянии авиацией доставили в лечебные учреждения Красноярска и Ачинска. Позднее в больнице скончались еще два ребенка. Их родители пришли в сознание.
Известно, что вечером перед случившимся вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц». Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как ужин пельменями обернулся смертью четырех детей.
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