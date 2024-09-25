ВС РФ продолжают операцию по вытеснению националистов с территории российского региона.

Боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) сутки просидел в подвале с мертвым сослуживцем в Курской области. Об этом военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны РФ с позывным «Адигам» рассказал в беседе с ТАСС.

«Бойцы „Пятнашки“ предлагали солдатам ВСУ сдаться в плен, чтобы сохранить себе жизнь, и один из украинцев наконец на это решился», — сообщил «Адигам».

Российский боец также рассказал, что в Курской области на стороне ВСУ сражается много иностранных наемников, среди которых есть поляки и латыши.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Всего за время боевых действий в приграничье Курской области противник потерял более 17 тысяч боевиков, 130 танков и другого вооружения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия освободила 12 населенных пунктов в Курской области.