Сутки просидел в подвале с телом сослуживца: как боевики ВСУ сдаются в плен под Курском

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 32 0

ТАСС: боевик ВСУ сутки просидел в подвале, после чего сдался в плен под Курском

Сутки просидел в подвале с телом сослуживца: как боевики ВСУ сдаются в плен под Курском

Фото: www.globallookpress.com/Klaus-Dietmar Gabbert

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Тема:
Курская область Спецоперация

ВС РФ продолжают операцию по вытеснению националистов с территории российского региона.

Боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) сутки просидел в подвале с мертвым сослуживцем в Курской области. Об этом военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны РФ с позывным «Адигам» рассказал в беседе с ТАСС.

«Бойцы „Пятнашки“ предлагали солдатам ВСУ сдаться в плен, чтобы сохранить себе жизнь, и один из украинцев наконец на это решился», — сообщил «Адигам».

Российский боец также рассказал, что в Курской области на стороне ВСУ сражается много иностранных наемников, среди которых есть поляки и латыши.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Всего за время боевых действий в приграничье Курской области противник потерял более 17 тысяч боевиков, 130 танков и другого вооружения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия освободила 12 населенных пунктов в Курской области.

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