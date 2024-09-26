Российские силы освободили населенный пункт Украинск в ДНР
На этом направлении за сутки было уничтожено до 670 боевиков ВСУ.
Фото: Ягодкин Дмитрий/ТАСС
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Российские силы освободили населенный пункт Украинск в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Украинск Донецкой Народной Республики», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
За минувшие сутки на это направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 670 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два 152 мм орудия Д-20, 152 мм пушка «Гиацинт-Б».
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых «Гиацинт-Б» уничтожила склад ВСУ за считанные минуты.
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