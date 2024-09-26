Российские силы освободили населенный пункт Украинск в ДНР

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Срочная новость 18 0

На этом направлении за сутки было уничтожено до 670 боевиков ВСУ.

Российские силы освободили населенный пункт Украинск в ДНР

Фото: Ягодкин Дмитрий/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российские силы освободили населенный пункт Украинск в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Украинск Донецкой Народной Республики», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

За минувшие сутки на это направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 670 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два 152 мм орудия Д-20, 152 мм пушка «Гиацинт-Б».

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых «Гиацинт-Б» уничтожила склад ВСУ за считанные минуты.

Тема:
Спецоперация
26 сент
Ночная работа: в приграничье отряды Росгвардии ведут воздушную разведку с помощью БПЛА
26 сент
«Гиацинт-Б» уничтожила склад ВСУ за считанные минуты. Лучшее видео из зоны СВО
26 сент
Военная смекалка морпехов ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО
25 сент
Зеленский признал уничтожение всех тепловых электростанций на Украине
25 сент
Сутки просидел в подвале с телом сослуживца: как боевики ВСУ сдаются в плен под Курском
25 сент
В Курской области пресекли новые попытки ВСУ прорваться через границу
25 сент
Участник программы «Время героев» Чинцов возглавил гордуму Нижнего Новгорода
25 сент
Беспилотник ВСУ атаковал многоэтажный дом в Энергодаре
25 сент
Российские силы освободили Острое и Григоровку в ДНР
25 сент
Отправившегося в зону СВО экс-мэра Сочи Копайгородского задержали
+19° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
92.39
-0.47 103.48
0.07
Луна без курса: как лучше провести 26 сентября

Последние новости

12:35
SHAMAN сообщил о разводе с супругой: «Наше совместное решение»
12:31
Суд признал преступления нацистов в Адыгее в годы ВОВ геноцидом советского народа
12:31
Белые хлопья на зеленой траве: в городах Кузбасса выпал снег
12:20
Google ограничил создание новых аккаунтов для граждан России
12:14
Российские силы освободили населенный пункт Украинск в ДНР
12:11
Пельмени — съедобные: в продуктах отравившейся под Красноярском семьи не выявили отклонений

Сейчас читают

Врачи объяснили запах тухлой рыбы от человека
Обещал выкарабкаться, но не сумел: что оставил после себя звезда «Солдат» Роман Мадянов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака