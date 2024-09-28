Придет бабье лето: в Москве ожидается потепление 1 октября

Однако наслаждение приятной осенней погодой будет недолгим.

В Москве снова ожидается потепление. С 1 октября на три дня придет бабье лето. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, 30 сентября в Москве ожидается похолодание: ночью будет от плюс семи до плюс девяти градусов, днем от плюс 13 до плюс 15 градусов, что выше нормы для такого времени года.

«И дальше опять область высокого давления, опять южные потоки. И со вторника по четверг, на три дня, опять летняя погода», — говорится в сообщении.

Ночью температура будет сильно понижаться. Ожидается от плюс пяти до плюс десяти градусов, а днем плюс 17 до плюс 22.

В пятницу, 4 октября, снова придет похолодание. Днем температура будет достигать плюс 11 градусов. Кроме того, ожидаются небольшие дожди.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве может выпасть первый снег. Температура воздуха в ноябре будет постепенно понижаться в течение месяца. Так, плюс четыре градуса ожидается 2-4, 8–10 ноября, плюс три градуса — 1, 5-7, 11–13 ноября, плюс два градуса — 14-го и 16-го, плюс один градус — 15, 17, 18, 23 ноября. Нулевая температура прогнозируется 19-20, 22 и 24 ноября.