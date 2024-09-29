Здание в Курсе пострадало из-за атаки беспилотника ВСУ
Украинские боевики обстреляли город в утреннее время.
Фото: Telegram/Мэр Курска Игорь Куцак 🇷🇺/glavaigorkutsak
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Здание в Курске получило серьезные повреждения из-за атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале главного военного следственного управлении СК РФ.
В ведомстве отметили, что обстрел был произведен в утреннее время.
«В результате преступных действий украинских боевиков значительные разрушения получило здание, расположенное по улице Ленина», — уточняется в публикации.
Осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты для экспертизы, с помощью которой установят вид беспилотника.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что многоквартирный дом в Курске пострадал в результате внешнего воздействия. Мэр вместе с исполняющим обязанности председателя правительства Курской области Алексеем Дедовым побывал на месте происшествия. Собственникам недвижимости в этом доме выплатят компенсации.
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