В Курске многоквартирный дом пострадал из-за внешнего воздействия

Мэр Куцак: многоквартирный дом в Курске пострадал из-за внешнего воздействия
Фото: Telegram/Мэр Курска Игорь Куцак 🇷🇺/glavaigorkutsak
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Никто из жильцов не пострадал.
Многоквартирный дом в Курске пострадал в результате внешнего воздействия. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак в Telegram-канале.
«Пострадавших среди жильцов нет. Сейчас дом обследуют, после чего будет дана оценка характера повреждения. Затем управляющая компания приведет в санитарное состояние территорию двора», — говорится в сообщении.
Мэр вместе с исполняющим обязанности председателя правительства Курской области Алексеем Дедовым побывал на месте происшествия.
Речь шла о здании № 2/4 на Красной площади, который пострадал из-за внешнего воздействия. По словам мера, специальная комиссия определит степень ущерба для оказания помощи. Поврежденные окна в квартирах и местах общего пользования будут заменены. В ближайшее время будет подготовлены соответствующие документы.
Кроме того, собственникам недвижимости в этом доме выплатят компенсации для проведения ремонтных работ внутри жилых помещений.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что с 1 октября школы Курска и Курчатова перейдут на очно-дистанционное обучение.
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