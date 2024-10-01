США начали перебрасывать боевые самолеты на Ближний Восток для сдерживания Ирана

Целью маневра является «сдерживание Ирана».
Фото: www.globallookpress.com/Capt. Robyn Haake/Planetpix
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США начали перебрасывать на Ближний Восток солдат и боевые самолеты для сдерживания Ирана. Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Она отметила, что на Ближний Восток отправятся несколько эскадрилий истребителей и штурмовиков. В частности, туда будут доставлены самолеты F-15E, F-16, A-10 и F-22, а также дополнительный персонал для их обслуживания.
Как сообщили журналисты газеты Associated Press, изначально предполагалось, что самолеты будут направлены на ротацию и заменят уже находящиеся в регионе эскадрильи.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке продолжается с октября 2023 года, когда ХАМАС устроил массированный ракетный обстрел территорий Израиля, вошел в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. Ответные удары начались незамедлительно.
Новому витку эскалации положил начало удар ЦАХАЛ по объектам «Хезболлы» в Бейруте 30 июля. Пострадали десятки человек. Затем был ликвидирован командир вышеуказанной группировки Фуад Шокр, а на следующий день в результате удара по Тегерану погибли глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель.
На днях Армия Израиля заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы при ударе по Бейруту. Он был убит при ударе по командному центру движения в Бейруте, который израильская армия нанесла вечером 27 сентября.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким будет ответ на убийство Хасана Насраллы.
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