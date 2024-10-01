США начали перебрасывать боевые самолеты на Ближний Восток для сдерживания Ирана

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Целью маневра является «сдерживание Ирана».

США начали перебрасывать боевые самолеты на Ближний Восток для сдерживания Ирана

Фото: www.globallookpress.com/Capt. Robyn Haake/Planetpix

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

США начали перебрасывать на Ближний Восток солдат и боевые самолеты для сдерживания Ирана. Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Она отметила, что на Ближний Восток отправятся несколько эскадрилий истребителей и штурмовиков. В частности, туда будут доставлены самолеты F-15E, F-16, A-10 и F-22, а также дополнительный персонал для их обслуживания.

Как сообщили журналисты газеты Associated Press, изначально предполагалось, что самолеты будут направлены на ротацию и заменят уже находящиеся в регионе эскадрильи. 

Обострение конфликта на Ближнем Востоке продолжается с октября 2023 года, когда ХАМАС устроил массированный ракетный обстрел территорий Израиля, вошел в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. Ответные удары начались незамедлительно.

Новому витку эскалации положил начало удар ЦАХАЛ по объектам «Хезболлы» в Бейруте 30 июля. Пострадали десятки человек. Затем был ликвидирован командир вышеуказанной группировки Фуад Шокр, а на следующий день в результате удара по Тегерану погибли глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель.

На днях Армия Израиля заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы при ударе по Бейруту. Он был убит при ударе по командному центру движения в Бейруте, который израильская армия нанесла вечером 27 сентября. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким будет ответ на убийство Хасана Насраллы.

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