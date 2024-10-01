Отклонение от климатической нормы: какая погода ждет россиян в октябре

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Гидрометцентр: в октябре в Сибири погода будет чуть выше климатической нормы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Сентябрь для большинства регионов РФ выдался одним из самых теплых за последние годы. Чего стоит ждать от второго осеннего месяца?

По-настоящему теплая осень в России продолжается. Как сообщили в Гидрометцентре, в октябре температуры чуть выше климатической нормы порадуют жителей Сибири, Урала и юга страны. А осадков в этих регионах выпадет нетипично мало для середины осени.

Чего не скажешь о Дальнем Востоке. Там прогнозируют среднестатистическую погоду, местами даже с избытком дождей.

Что касается Москвы, то октябрь обещает быть под стать своему предшественнику и может вообще порадовать вторым бабьим летом. А минувший сентябрь стал самым жарким за всю полуторавековую историю наблюдений. Средняя температура была на пять градусов выше нормы.

А вот в Петербурге, похоже, прощаются с теплой погодой, которая, по словам синоптиков, задержалась. Столбики термометров уже не поднимутся выше 13 градусов. Однако из-за высокой влажности погода на улице будет ощущаться намного холоднее. Более того, уже на этой неделе в ночные часы ожидают температуры, близкие к нулю градусов.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

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