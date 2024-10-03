Лето возвращается: москвичам рассказали о погоде на этой неделе

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Москвичам пообещали теплую и солнечную погоду в начале октября

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Жители столицы еще успеют насладиться теплыми деньками.

Лето в этом году оказалось крайне настойчивым, и пока не собирается уходить. На календаре уже середина осени, а за окном солнце и тепло. Например, на Дальнем Востоке практически везде в районе плюс 15 градусов и ни капли дождя. На Урале и в Сибири лишь на пару градусов прохладнее, но сухо и солнечно.

По прогнозам синоптиков, октябрь будет комфортным почти на всей европейской части России, температура превысит норму примерно на пару градусов. Единственное место, где сейчас можно поймать по-настоящему осеннее настроение — это Петербург. Там сегодня шел дождь. При этом в городе так же тепло, как и везде.

А в Москву, кажется, возвращается лето. Температура накануне была в районе плюс 20 градусов, а сегодня будет еще теплее.

«(3 октября. — Прим. ред.) температура будет выше двадцатиградусной отметки на шесть градусов, температурный фон будет выше нормы. Правда, нужно иметь в виду, что при малооблачной погоде солнце прогревает днем, а ночью, когда нет облаков, другой эффект имеет место. Облака являются одеялом», — сказал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в октябре Землю ждут сразу три мощные магнитные бури.

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