«Грады» застали врасплох боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 28 0

Расчеты «Градов» уничтожили скопления живой силы ВСУ в курском приграничье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Артиллеристы точными ударами поражают позиции неприятеля.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили боевую технику и позиции с живой силой ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.

Во взаимодействии с передовыми разведывательными группами и беспилотной авиацией расчеты «Градов» наносят огневое поражение по местам размещения противника, опорным и наблюдательным пунктам, маршрутам движения боевой техники и кочующих огневых средств ВСУ.

Поскольку задачи требуют быстрого реагирования, расчеты «Градов» находятся на круглосуточном дежурстве. Из-за своей эффективности и огневой мощи на эти РСЗО все время охотятся дроны ВСУ, поэтому артиллеристы на месте долго не задерживаются, а свои боевые машины маскируют так, чтобы их не было видно с воздуха.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

По последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в приграничье Курской области противник потерял более 20200 боевиков, 135 танков и другой военной техники. Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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