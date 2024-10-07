«Все из-за влажности»: жителей Москвы предупредили о радиационном тумане

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Евгения Романова
Евгения Романова 52 0

Эксперт Росгидромета Цыганков: Москву накроет радиационный туман

«Все из-за влажности»: жителей Москвы предупредили о радиационном тумане

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

Такое явление прогнозируется на текущей неделе.

Столицу России на текущей неделе может накрыть радиационный туман из-за влажности. Об этом предупредил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с агентством «Москва».

«В среду, в четверг и в пятницу, когда у нас разорвет облачность, тоже при такой ситуации, как сейчас, из-за влажности возможен где-то локальный туман, радиационный», — рассказал эксперт.

Такой радиационный туман обычно появляется ночью или ранним утром. Большая вероятность, что его заметят москвичи, проживающие в районах, которые находятся именно в низинах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москву накроют обильные осадки. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, к городу приближается циклон, который вызовет понижение давления и принесет обильные дожди. Уже со вторника, 8 октября, в столице начнет резко холодать. При этом Москва окажется в теплом секторе циклона, поэтому в понедельник температура в городе и была существенно выше — на 6-7 градусов — климатической нормы.

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