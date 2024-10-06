«Половина месячной нормы»: Москву накроют обильные осадки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 26 0

Вильфанд пообещал москвичам половину месячной нормы осадков в ближайшие сутки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

К столице приближается циклон, который вызовет понижение давления и принесет дожди.

Половина месячной нормы осадков выпадет в Москве в ближайшие сутки. Об этом 5-tv.ru сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, к Москве приближается циклон, который вызовет понижение давления и принесет обильные дожди.

«Вечером, ближе к 18 часам, начнется дождь, и он будет довольно-таки интенсивным. Он ослабеет существенно только к полудню понедельника. Количество осадков, действительно, прогнозируется заметное», — отметил Вильфанд, пояснив, что центр циклона будет практически совпадать с координатами столицы.

При этом Москва окажется в теплом секторе циклона, поэтому в понедельник температура в городе существенно повысится — до +16…+18 (в области — до +19) градусов, что на 6-7 градусов выше климатической нормы.

Со вторника, 8 октября, в столице начнет резко холодать, температура понизится до +12…+14 градусов, и начнутся дожди. В ночь на среду они прекратятся, а температура снова понизится — до +4… +8 градусов днем и до +1… +6 ночью. В дальнейшем возможны небольшие повышения, но, в целом, с 9 октября среднесуточная температура не будет превышать восьми градусов тепла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отопление в Москве начнут включать уже в ближайший понедельник, 7 октября

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