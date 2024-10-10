«Роскосмос» показал фото урагана «Милтон»

Сготрудники «Роскосмоса» показали фото приближающегося к США урагана «Милтон». Об этом стало известно из Telegram-канала госкорпорации.

«Самый разрушительный: ураган «Милтон» на снимке спутника «Электро-Л», — подписали снимок в «Роскосмосе».

Катаклизм уже начал разрушать побережье Флориды. Метеорологи оценили его силу, как выходящую за рамки имеющейся шкалы и запросили создать под «Милтон» новый ранг опасности.

Ураган сносит все на своем пути. Более пяти миллионов человек уже выехали за пределы штата, но на месте остаются люди. Не все готовы покинуть свои дома и уехать в неизвестность, а кто-то просто не имеет такой физической возможности. В самой сложной ситуации оказались пенсионеры.

«У нас заканчиваются прилагательные. Беспрецедентный, катастрофический, исторический, рекордный — эти слова все больше и больше описывают то, что мы видим в связи с ураганом», — завила официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис.

Президент Америки Джо Байден отменил свой визит на территорию Германии, чтобы держать тяжелую ситуацию под личным контролем. Неизвестно, насколько масштабными окажутся разрушения, нанесенные катаклизмом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что погубило российских альпинистов в Непале.