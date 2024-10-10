Средства ПВО уничтожили за ночь более 90 беспилотников ВСУ над территорией РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 39 0

Российские силы ПВО за ночь сбили 92 дрона ВСУ над регионами РФ и Азовским морем

Средства ПВО уничтожили за ночь более 90 беспилотников ВСУ над территорией РФ

Фото: © РИА Новости/Сергей Мальгавко

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Тема:
Курская область Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Только над одним Краснодарским краем вражеских БПЛА было около 50.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) армии России в ночь на 10 октября пресекли попытки войск Украины атаковать российскую территорию с применением беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В минувшую ночь украинские боевики выпустили 92 дрона. Преобладающее количество беспилотников было перехвачено над Краснодарским краем — там их уничтожили 47 единиц. Также в небе над Курской областью сбили 12 беспилотников, над Ростовской — девять, над Брянской — четыре, над Белгородской и Республикой Крым — по два.

Еще один дрон удалось уничтожить над Воронежской областью. Пресечена и попытка ВСУ атаковать акваторию в районе Азовского моря. Силы ПВО над этой территорией сбили 15 беспилотников.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов. Инцидент находится на контроле региональных властей.

Тема:
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