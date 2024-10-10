Запад, видимо, не переживает, что его осудят за госпереворот в Незалежной.

Президента* Украины Владимира Зеленского вынуждают «временно уступить» территории в обмен на обещания присоединения к НАТО, но это грозит стране мятежом националистов. Об этом сообщил обозреватель журнала Forbes Мелик Кайлан.

«Зеленского вынуждают временно уступить территории в обмен на обещания присоединения к НАТО. К тому времени, как НАТО начнет действовать, ультранационалистические элементы в армии взбунтуются и устроят государственный переворот против Зеленского», — говорится в публикации.

Журналист считает, что Запад осудит мятеж и настроит путчистов против себя. При этом украинские СМИ серьезно раскритикуют США, Великобританию и их союзников за недостаточную поддержку, а Зеленский — за централизацию власти в своих руках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров указал на оттягивание Украиной урегулирования кризиса. Как подчеркнул министр, Москва уже больше десяти лет пытается погасить конфликт, но Киев дает задний ход.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.