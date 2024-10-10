«Обнажает хрупкость жизни»: названо имя лауреата Нобелевской премии по литературе

В прошлом году этой награды был удостоен норвежский драматург Юн Фоссе.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2024 года стала писательница Хан Ган из Южной Кореи. Об этом сообщили на сайте Нобелевского комитета.

«За ее интенсивную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни», — уточняется в сообщении о присуждении премии Ган.

В 2005 году Хан Ган за свои труды получила Литературную премию Ли Сана. Начиная с лета 2013 года, она преподает писательское мастерство в Сеульском институте искусств. В 2016 году Ган получила Международную Букеровскую премию за роман «Вегетарианка», повествующей о женщине, которая отказалась от мяса.

В 2021 году писательница опубликовала роман «Я не прощаюсь», в котором глазами трех женщин показано восстание на острове Чеджудо. Книга была удостоена французской премии Медичи 2023 года за лучшее зарубежное произведение.

Нобелевская премия в области литературы 2023 года присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира. Этому способствовали политические решения, принятые политиком. В частности, как указала член палаты представителей Клаудия Тенни, он содействовал подписанию так называемых «Авраамовых соглашений», которые стали основой для нормализации отношений между рядом арабских стран и Израилем.