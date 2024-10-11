Зима в окно стучится? В понедельник в Москве может пойти мокрый снег

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 27 0

Вильфанд: в понедельник в Москве может пройти небольшой мокрый снег

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков;5-tv.ru

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Тема:
Погода

Максимальная температура воздуха не будет превышать семи градусов тепла.

В понедельник, 14 октября, в Москве может пройти мокрый снег. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Прогноз таков: 14 октября впервые появляется слово „местами небольшие осадки“. Связано это с тем, что начинает температура прогнозироваться от одного до трех градусов со знаком плюс. Поэтому небольшие осадки в виде дождя и небольшой фазы мокрого снега. Конечно, не будет формироваться снежный покров, но, все-таки это уже так характеристика, когда снег появляется и будет достигать земли», — объяснил Вильфанд.

По его словам, максимальная температура воздуха будет достигать пяти-семи градусов тепла в самой столице и до трех градусов в Московской области.

При этом в ходе конференции Вильфанд отметил, что 2024 год могут признать самым теплым за всю историю наблюдений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Землю могут накрыть сильные магнитные бури из-за надвигающегося облака плазмы.

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