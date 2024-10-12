«Как действующего президента»: Байден приказал Пентагону охранять Трампа

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Байден отдал Пентагону приказ охранять Трампа как действующего президента

«Как действующего президента»: Байден приказал Пентагону охранять Трампа

Фото: Reuters/Brian Snyder

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Тема:
Выборы президента США 2024

Глава Белого дома также ответил на запрос своего предшественника предоставить ему военную технику для защиты.

Президент США Джо Байден приказал Министерству обороны страны охранять и защищать кандидата в президенты США Дональда Трампа будто он является действующим главой государства. Об этом политик заявил, выступая в Белом доме.

«Послушайте, я сказал министерству, чтобы ему дали все, что ему необходимо. Как если бы он был действующим президентом», — сказал Байден.

Байден также прокомментировал просьбу избирательного штаба Трампа о предоставлении ему военного самолета и автомобилей для защиты от угрозы, которая якобы исходит от Ирана. Президент США ответил положительно, но уточнил —  предоставит все, «только если это не истребитель F-15».

К слову, приказ охранять Трампа Байден дал после двух покушений на него. Первое произошло 13 июля на митинге в Пенсильвании, второе — 15 сентября рядом с гольф-клубом политика в городе Уэст-Палм-Бич во Флориде.

Выборы президента США 2024

Выборы на пост главы американского государства должны состояться 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

Главный противник Байдена, республиканец Трамп, обрадовался этой новости, заявив, что обойти Харрис ему будет гораздо проще.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каковы шансы Дональда Трампа и Камалы Харрис за месяц до выборов.

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