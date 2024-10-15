Трамп на встрече с избирателями пообещал исполнить часть американской мечты

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Среди тем обсуждения были также миграция, инфляция и украинский вопрос.

Фото, видео: © РИА Новости/Ирина Калашникова; 5-tv.ru

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Выборы президента США 2024

Сегодня оба кандидата в президенты США выступили с речами в одном штате — Пенсильвании. Интересно, что выступали они в разных городах. Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками затронул такие темы, как миграция, инфляция и цены на жилье и энергоносители.

«Здравствуйте. Я отец-одиночка и ветеран войны в Ираке. Хочу построить дом для своих детей, но из-за экономических действий Байдена и Харрис это невозможно. Что бы вы сделали для смягчения ситуации с покупкой недвижимости?» — поинтересовался один из участников встречи.

«Сейчас много трудностей с покупкой недвижимости и автомобилей, во многих штатах высокие налоги, доходят до 30%. И мы решим эти проблемы. Я считаю, что дом — это часть американской мечты и мы дадим возможность осуществить эту мечту всем американцам: и молодым, и старшим. Я не забуду и про старшее поколение, не будет налога на пособия по соцобеспечению», — тут же отрапортовал Трамп.

При этом мероприятие опять не обошлось без неприятностей. Два человека упали в обморок прямо во время речи республиканца, и каждый раз он прерывался, пока им оказывали помощь.

Экс-президент затронул и украинский вопрос. Он снова заявил, что решит конфликт путем переговоров и обвинил Байдена в отсутствии контактов с российским президентом Владимиром Путиным.

В это же время демократка Харрис сосредоточилась на критике Трампа. В своей речи она несколько раз заявила, что республиканец стремится лишить американцев социальной помощи и хочет помогать лишь крупным корпорациям.

Однако по данным опросов, избиратели доверяют Трампу в вопросах экономики больше, чем Харрис. Такое преимущество может сыграть значительную роль в выборах, которые состоятся всего через несколько недель.

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