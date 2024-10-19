Охота на беспилотники! Лучшее видео из зоны СВО

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 37 0

Опубликованы кадры, как ЗРК «Оса» уничтожила беспилотники ВСУ в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Иван Руднев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

ЗРК «Оса» жалит больно — и в этом уже давно убедились украинские боевики.

Расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» несут круглосуточное дежурство в своей зоне ответственности. Как они выполняют задачи по воздушному прикрытию наших подразделений на левом берегу Днепра — смотрите в видео на сайте 5-tv.ru.

В ходе боевой работы расчеты уничтожают беспилотники ВСУ, которые проводят аэроразведку. Оборудование комплекса позволяет обнаруживать и уничтожать даже малогабаритные дроны противника на дистанции более десяти километров.

Так, на предоставленных Минобороны кадрах расчет ЗРК «Оса — АКМ» уничтожил два разведывательных беспилотника ВСУ в Херсонской области.

Спецоперация России по защите Донбасса

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
19 окт
Российские «Акации» ударили по скрытым позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
19 окт
«Вся власть сдернула из Киева»: Порошенко* вспомнил о бегстве чиновников после начала СВО
18 окт
«Эмоции переполняют!» — кадры возвращения российских бойцов из украинского плена
18 окт
Россия и Украина провели обмен пленными в формате 95 на 95
18 окт
Путин: России нужен долгосрочный и устойчивый мир на Украине
18 окт
Рок-группа «Чайф» выпустила песню «Донбасское лето»
18 окт
Путин готов к переговорам с Украиной на базе прошлых договоренностей
18 окт
«За это хвалю»: Путин заявил о невозможности победить Россию
18 окт
За неделю ВСУ потеряли до 15495 боевиков на полях СВО
18 окт
В Минобороны РФ назвали потери ВСУ в Курской области за сутки
+4° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
96.42
-0.73 104.86
-0.90
Луна в союзе с Марсом: как лучше провести 19 октября

Последние новости

11:35
«Ты вообще знаешь, кто мой папа?» — какой растет дочь Тимати
11:19
Луна в союзе с Марсом: как лучше провести 19 октября
11:00
Охота на беспилотники! Лучшее видео из зоны СВО
10:37
Число погибших при взрыве в Тамбовской области выросло: что известно о трагедии
10:17
«Посмотрите на меня»: почему звезда «Универа» Ярушин хорошо играет пьяных людей
10:00
Российские «Акации» ударили по скрытым позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
Празднуем единство: кому в ноябре 2024 положены дополнительные выходные
Пол имеет значение? Необходимы ли мужчинам и женщинам разные завтраки
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака