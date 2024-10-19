Охота на беспилотники! Лучшее видео из зоны СВО

Опубликованы кадры, как ЗРК «Оса» уничтожила беспилотники ВСУ в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости/Иван Руднев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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ЗРК «Оса» жалит больно — и в этом уже давно убедились украинские боевики.
Расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» несут круглосуточное дежурство в своей зоне ответственности. Как они выполняют задачи по воздушному прикрытию наших подразделений на левом берегу Днепра — смотрите в видео на сайте 5-tv.ru.
В ходе боевой работы расчеты уничтожают беспилотники ВСУ, которые проводят аэроразведку. Оборудование комплекса позволяет обнаруживать и уничтожать даже малогабаритные дроны противника на дистанции более десяти километров.
Так, на предоставленных Минобороны кадрах расчет ЗРК «Оса — АКМ» уничтожил два разведывательных беспилотника ВСУ в Херсонской области.
Спецоперация России по защите Донбасса
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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