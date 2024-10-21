Смена сезонов: когда в Центральной части России начнется зима

Осень в этом году выдалась теплой. Синоптик раскрыл, в каком месяце начнутся снегопады.

Дожди и снегопады придут в Центральную часть России только в начале ноября. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с изданием aif.ru.

«До середины следующей недели осадков вообще не будет. А затем пойдут дожди, так что, вероятнее всего, снегопады придут только в самом начале ноября», — сказал синоптик.

К слову, климатическая зима, которую многие ожидают в середине ноября, придет позже. Ее стоит ожидать в начале декабря. Формирование устойчивого снежного покроя тоже не стоит ждать раньше.

Осень за последние десятилетия существенно увеличилась. Так у людей появилась возможность подольше насладиться теплыми деньками.

Ранее 5-tv.ru писал, как подготовить огород к следующему сезону. В первую очередь стоит обработать землю от вредителей и паразитов. Препараты лучше использовать при температуре не ниже пяти градусов, иначе полезные микроорганизмы погибают, и нужного эффекта не будет.