Смена сезонов: когда в Центральной части России начнется зима

Синоптик Шувалов: снегопады придут в ЦФО только в начале ноября
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Осень в этом году выдалась теплой. Синоптик раскрыл, в каком месяце начнутся снегопады.
Дожди и снегопады придут в Центральную часть России только в начале ноября. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с изданием aif.ru.
«До середины следующей недели осадков вообще не будет. А затем пойдут дожди, так что, вероятнее всего, снегопады придут только в самом начале ноября», — сказал синоптик.
К слову, климатическая зима, которую многие ожидают в середине ноября, придет позже. Ее стоит ожидать в начале декабря. Формирование устойчивого снежного покроя тоже не стоит ждать раньше.
Осень за последние десятилетия существенно увеличилась. Так у людей появилась возможность подольше насладиться теплыми деньками.
Ранее 5-tv.ru писал, как подготовить огород к следующему сезону. В первую очередь стоит обработать землю от вредителей и паразитов. Препараты лучше использовать при температуре не ниже пяти градусов, иначе полезные микроорганизмы погибают, и нужного эффекта не будет.
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