Глава киевского режима решил помочь соотечественникам закрыть счета за электричество.

С 1 декабря каждый гражданин Украины будет получать по тысяче гривен (около 2,3 тысячи рублей по текущему курсу. — Прим. ред.). Такое обещание соотечественникам дал президент* Владимир Зеленский. Он уточнил, что выплаты запланированы на фоне подготовки страны к зиме и отопительному сезону. Информацию глава киевского режима опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, деньги можно будет потратить на покупку украинских товаров и услуг, «включая коммунальные услуги и электричество», а также на медикаменты, книги, культурные события и билеты железнодорожной компании «Укрзализныця». Еще выплаты можно пожертвовать военным, волонтерам и «на беспилотники».

«Я поручил правительству с 1 декабря запустить новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи...» — заявил Зеленский.

Руководство Украины отложило начало отопительного сезона, чтобы сэкономить газ. Точной даты нет, старт произойдет в конце октября или начале ноября в зависимости от погоды. Прежде в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что Киев потерял около половины энергетической инфраструктуры, и граждане рискуют остаться вообще без отопления и воды с наступлением холодов. Евросоюз (ЕС) готов выделить 160 миллионов евро на восстановление украинской энергетики.

Тем временем в самой стране население уже предупреждают о возможных отключениях электричества зимой. Так, депутат Верховной рады Елизавета Ясько, обращаясь к соотечественникам, отметила — помощь со стороны Запада не покроет все нужды Киева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Владимир Зеленский нахамил генсеку ООН Антониу Гутерришу.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.