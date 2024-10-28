Российские военные подняли флаг над городом Селидово в ДНР. В сети появились кадры, на которых один из бойцов забирается на крышу здания администрации, сбрасывает украинский флаг и устанавливает там наше знамя. При этом слышны взрывы. По всей вероятности, продолжается зачистка города от остатков войск ВСУ.

Селидово готовили к длительной обороне, но российские войска начали активное наступление и перекрыли все маршруты снабжения. ВСУ выходят группами по простреливаемым дорогам и теряют большое количество людей.

Взятие Селидово поможет нашей армии освободить Курахово и откроет дорогу к Красноармейску, который украинцы называют Покровском. А уже оттуда открывается дорога на Днепропетровск.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.