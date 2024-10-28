Российские военные подняли флаг над городом Селидово в ДНР
ВС РФ продолжают продвижение на покровском направлении.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Carsten Koall; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские военные подняли флаг над городом Селидово в ДНР. В сети появились кадры, на которых один из бойцов забирается на крышу здания администрации, сбрасывает украинский флаг и устанавливает там наше знамя. При этом слышны взрывы. По всей вероятности, продолжается зачистка города от остатков войск ВСУ.
Селидово готовили к длительной обороне, но российские войска начали активное наступление и перекрыли все маршруты снабжения. ВСУ выходят группами по простреливаемым дорогам и теряют большое количество людей.
Взятие Селидово поможет нашей армии освободить Курахово и откроет дорогу к Красноармейску, который украинцы называют Покровском. А уже оттуда открывается дорога на Днепропетровск.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
- 28 окт
- Расписано по минутам: РЗСО «Ураган» поддерживает продвижение ВС РФ в районе Селидово
- 28 окт
- Войска РФ уничтожили пять американских САУ Paladin в Курской области
- 28 окт
- Армия России освободила населенный пункт Цукурино в ДНР
- 28 окт
- «Стал символикой СВО»: Иосиф Пригожин о причине популярности SHAMAN
- 28 окт
- Российские артиллеристы уничтожили американскую бронемашину. Лучшее видео из зоны СВО
- 28 окт
- Один человек ранен после атаки украинского беспилотника в Воронежской области
- 28 окт
- Расчет БПЛА «Суперкам» помог скорректировать огонь артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 окт
- Над Брянской областью за час уничтожили 15 беспилотников ВСУ
- 27 окт
- В Минобороны раскрыли потери ВСУ в Курской области
- 27 окт
- Артиллерия группировки «Центр» поддерживает наступление ВС РФ в районе Селидово
Читайте также
87%
-0.07 104.81
0.30
Нашли ошибку?