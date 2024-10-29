Обстановка неблагоприятная: созерцание полярного сияния москвичами под угрозой

Жители Москвы могут не увидеть полярное сияние из-за облачности и тумана
Фото: © РИА Новости/Андрей Попов
Высока вероятность отсутствия удивительного зрелища для всей страны.
Повышенная облачность и туман могут стать помехой для наслаждения москвичами красотой полярного сияния. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил aif.ru.
«В ночные часы предстоящей среды сплошной облачности над столичным регионом не будет, и в разрывах облаков иногда можно будет увидеть небо. А в отдельных районах возможно образование туманов во второй половине ночи и в ранние утренние часы», — рассказал Леус.
Примечательно, что проблемную обстановку создаст не только облачность и туман, но и геомагнитное поле, которое находится в неактивной фазе, что препятствует возникновению полярного сияния. То есть, даже если небо будет ясным, высока вероятность, что зрелищное явление на нем в принципе не возникнет.
В 2024 году количество появлений полярного сияния возросло до небывалых чисел. Если раньше оно казалось чем-то небывалым, то сейчас явление можно лицезреть не один раз за год. Специалисты объясняют такие изменения повышенной активностью Солнца.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Солнце впервые за две недели зафиксировали мощную вспышку.
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