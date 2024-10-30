Запад в это время продолжил упорно игнорировать действия боевиков, которые сознательно превратили мирных жителей в заложников и «живой щит».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в попытке укрыться от российских бойцов выстроили главную линию обороны в Запорожской области через мирные населенные пункты. О зверствах боевиков агентству РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Мы видим, что киевский режим собирается в нарушение всех правил ведения боевых действий прикрываться мирным населением и превратить мирные города в руины», — сказал Рогов.

По словам Рогова, так украинские боевики хотят уничтожить все здания в городах. При этом Запад знают об этом, но делают вид, будто ничего серьезного не происходит.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем, боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как боевики ВСУ расправились с мирными жителями Часова Яра при эвакуации.